Ukrayna Rusiyaya 14 mülki şəxsi təhvil verib
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 20:11
Ukrayna birtərəfli qaydada Rusiyaya 14 mülki şəxsi təhvil verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yaşamaq istəyirəm" layihəsinin mətbuat xidməti teleqram kanalında bildirib.
Məlumata görə, sabah daha bir qrup Rusiya vətəndaşı qaytarılacaq və bu təcrübə davam edəcək.
Qeyd olunur ki, bu günə qədər Ukrayna 372 mülki girovunu geri qaytara bilib.
