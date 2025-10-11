Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Украина и Великобритания создадут рабгруппу в рамках программы LYRA

    Другие страны
    11 октября, 2025
    • 11:58
    Украина и Великобритания создадут рабгруппу в рамках программы LYRA

    Украина и Великобритания планируют создание рабочей группы в рамках расширения военного сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

    "На полях Международного форума оборонных индустрий было подписано заявление о намерениях между государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины относительно программы LYRA - партнерства в сфере технологий для поля боя. Документ определяет намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, наши страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы", - написал Шмыгаль.

    Шмыгаль указал, что предусмотрено, в частности, совместное артиллерийское производство.

    Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что страна начнет массовое производство перехватывающих БПЛА для нужд Вооруженных сил Украины. Беспилотники, о которых идет речь, были разработаны в Украине при поддержке Великобритании.

