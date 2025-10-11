İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Ukrayna və Britaniya LYRA proqramı çərçivəsində işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 13:36
    Ukrayna və Britaniya LYRA proqramı çərçivəsində işçi qrupu yaradacaq

    Ukrayna və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi çərçivəsində işçi qrupunun yaradılmasını planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna müdafiə naziri Denis Şmıqal bildirib.

    "Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Forumu çərçivəsində Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət katibi və Ukrayna Müdafiə Nazirliyi arasında LYRA proqramı – döyüş meydanı texnologiyaları sahəsində tərəfdaşlıq ilə bağlı niyyət bəyanatı imzalanıb. Bununla yanaşı, iki ölkə proqram çərçivəsində birgə layihələri əlaqələndirəcək işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəlib", - D.Şmıqal yazıb.

