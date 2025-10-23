Украина и Россия обменялись телами погибших военных
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 15:23
Россия передала Киеву тела 1 тыс. украинских солдат и получила взамен 31 тело погибших российских военных.
Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.
"Состоялся обмен 31 на 1000. России вернули 31 тело погибших", - сообщил депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.
Также сообщается, что в ближайшее время начнется идентификация погибших украинских военных.
