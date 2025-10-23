Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Украина и Россия обменялись телами погибших военных

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 15:23
    Украина и Россия обменялись телами погибших военных

    Россия передала Киеву тела 1 тыс. украинских солдат и получила взамен 31 тело погибших российских военных.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

    "Состоялся обмен 31 на 1000. России вернули 31 тело погибших", - сообщил депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.

    Также сообщается, что в ближайшее время начнется идентификация погибших украинских военных.

    Ukrayna və Rusiya hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
    Ukraine, Russia exchange bodies of fallen soldiers

