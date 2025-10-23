Ukrayna və Rusiya hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 15:28
Rusiya Ukraynaya 1000 ukraynalı əsgərin meyitini təhvil verib və qarşılığında 31 rus hərbçisinin meyitini alıb.
Bu barədə "Report" RBK-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Hərbi Əsirlərlə rəftar üzrə Koordinasiya Qərargahı bildirib.
"31-in 1000-nə mübadiləsi baş tutub. Rusiyaya 31 şəxsin meyiti qaytarıldı", - Ukraynanın Dövlət Dumasının deputatı Şamsail Saraliyev bildirib.
Həmçinin qeyd edilib ki, yaxın vaxtlarda həlak olmuş Ukrayna hərbçilərinin identifikasiyası başlayacaq.
Son xəbərlər
16:04
TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edibElm və təhsil
16:02
Ararat Mirzoyan fransalı həmkarı ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edibRegion
16:00
Azərbaycanda "Duty Free"yə satılan mallar vergidən azad edilə bilərBiznes
16:00
Kvotadan əlavə yaradılan iş yerləri üzrə əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi proqramı başlayıbSosial müdafiə
16:00
Foto
Beynəlxalq səyyahlar Horadizdə minatəmizləmə əməliyyatları ilə tanış olublarQarabağ
15:59
Bakıda keçirilən müasir din təhsili modellərinə həsr edilmiş simpozium başa çatıbDin
15:55
"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi UEFA Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza atıbFutbol
15:54
Azərbaycanda ictimai iaşə fəaliyyətində nağdsız dövriyyə 6%-lə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunacaqMaliyyə
15:51