    Ukrayna və Rusiya hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib

    • 23 oktyabr, 2025
    • 15:28
    Ukrayna və Rusiya hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib

    Rusiya Ukraynaya 1000 ukraynalı əsgərin meyitini təhvil verib və qarşılığında 31 rus hərbçisinin meyitini alıb.

    Bu barədə "Report" RBK-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Hərbi Əsirlərlə rəftar üzrə Koordinasiya Qərargahı bildirib.

    "31-in 1000-nə mübadiləsi baş tutub. Rusiyaya 31 şəxsin meyiti qaytarıldı", - Ukraynanın Dövlət Dumasının deputatı Şamsail Saraliyev bildirib.

    Həmçinin qeyd edilib ki, yaxın vaxtlarda həlak olmuş Ukrayna hərbçilərinin identifikasiyası başlayacaq.

    Rusiya-Ukrayna müharbəsi əsir Meyit
    Украина и Россия обменялись телами погибших военных
    Ukraine, Russia exchange bodies of fallen soldiers

