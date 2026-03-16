Украина достигла 84% выполнения плана по интеграции с ЕС в 2025 году

Прогресс по выполнению Украиной плана по внедрению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом составил 84%.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает офис вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции со ссылкой на отчет за 2025 год.

"По результатам 2025 года общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году", - говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году наибольший прогресс в выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, достигнут в таких сферах как финсектор, социальная политика и трудовые отношения, таможенные вопросы, сельское хозяйство, образование и так далее. Наименьший прогресс был достигнут в таких сферах, как борьба с мошенничеством, транспорт, космос и инновации, наука и технологии.