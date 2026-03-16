İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ukrayna 2025-ci ildə Aİ ilə inteqrasiya planının icrasının 84%-nə nail olub

    Digər ölkələr
    • 16 mart, 2026
    • 15:30
    Ukrayna 2025-ci ildə Aİ ilə inteqrasiya planının icrasının 84%-nə nail olub

    Ukraynanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Assosiasiya Sazişinin tətbiqi planının icrası üzrə irəliləyişi 84% təşkil edib.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş nazir müavininin Avropa və avroatlantik inteqrasiya məsələləri üzrə ofisi 2025-ci il hesabatına əsasən məlumat yayıb.

    "2025-ci ilin nəticələrinə görə, Sazişin icrasının ümumi irəliləyişi 2024-cü ildəki 81%-dən 2025-ci ildə 84%-ə qədər artıb", - məlumatda bildirilib.

    Ötən il Assosiasiya Sazişi ilə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində ən böyük irəliləyiş maliyyə sektoru, sosial siyasət və əmək münasibətləri, gömrük məsələləri, kənd təsərrüfatı, təhsil kimi sahələrdə əldə olunub. Ən az irəliləyiş isə dələduzluğa qarşı mübarizə, nəqliyyat, kosmos və innovasiyalar, elm və texnologiyalar kimi sahələri əhatə edir.

    Avropa İttifaqı
    Son xəbərlər

    16:33

    Prezident emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələri təsdiqləyib

    Sənaye
    16:32

    Onlayn kazino oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər tutulub

    Hadisə
    16:30

    Ülviyyə Fətəliyeva: "Özbəkistandakı şahmat turnirində qalib olmaq məni sevindirir"

    Fərdi
    16:23
    Foto

    Xocavənd rayonunda bağçılıq təsərrüfatına baxış keçirilib

    Daxili siyasət
    16:21
    Foto

    Dövlət Xidməti Yasamalda tarixi abidəyə qanunsuz müdaxilənin qarşısını alıb

    Mədəniyyət siyasəti
    16:15

    İlyas Demirçi: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın qlobal miqyasda şəhərsalma təcrübəsinin sübutudur

    Xarici siyasət
    16:13

    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin sayı 6 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    16:12

    İlham Əliyev Tokayevi Qazaxıstanda referendumun başa çatması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:08

    ABŞ-dən NATO-ya xəbərdarlıq - Hörmüz boğazı münasibətlərdə barometr rolunda - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti