Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

Украинские БПЛА дальнего действия поразили резервуары с нефтепродуктами в российском порту Темрюк (Краснодарский край) и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель СБУ (Служба безопасности Украины).

"СБУ продолжает систематически наносить удары по объектам российского нефтегазового сектора. Каждый из этих ударов наносит ущерб российскому бюджету, сокращает валютные поступления и осложняет логистику и поставки топлива для армии", - заявил представитель службы.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в порту Темрюка произошел пожар в результате удара беспилотника.

По информации Интерфакса со ссылкой на оперштаб края, площадь пожара в порту увеличилась до 4 тыс. кв. метров.

"Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении штаба.