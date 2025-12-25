Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 14:05
    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Украинские БПЛА дальнего действия поразили резервуары с нефтепродуктами в российском порту Темрюк (Краснодарский край) и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель СБУ (Служба безопасности Украины).

    "СБУ продолжает систематически наносить удары по объектам российского нефтегазового сектора. Каждый из этих ударов наносит ущерб российскому бюджету, сокращает валютные поступления и осложняет логистику и поставки топлива для армии", - заявил представитель службы.

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в порту Темрюка произошел пожар в результате удара беспилотника.

    По информации Интерфакса со ссылкой на оперштаб края, площадь пожара в порту увеличилась до 4 тыс. кв. метров.

    "Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении штаба.

    Россия Украина российско-украинская война БПЛА дроны морские порты пожар СБУ порт Темрюк
    Ukrayna PUA-larla Rusiya limanına zərbə endirib, neft məhsulları olan rezervuarlar yanır

    Последние новости

    14:37

    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Внутренняя политика
    14:27

    В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков

    В регионе
    14:23
    Фото

    Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

    Бизнес
    14:21
    Фото

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    14:16
    Фото

    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    14:14
    Фото

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    14:05

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    14:00

    Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Внутренняя политика
    Лента новостей