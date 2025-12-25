İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ukrayna PUA-larla Rusiya limanına zərbə endirib, neft məhsulları olan rezervuarlar yanır

    Digər ölkələr
    • 25 dekabr, 2025
    • 14:22
    Ukrayna PUA-larla Rusiya limanına zərbə endirib, neft məhsulları olan rezervuarlar yanır

    Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Rusiyanın Temryuk limanında (Krasnodar diyarı) neft məhsulları olan rezervuarlara və Orenburqda qaz emalı zavoduna zərbə endirib.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndəsi bildirib.

    "Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Rusiyanın neft və qaz sektorunun obyektlərinə sistematik şəkildə zərbələr endirir. Bu zərbələrin hər biri Rusiya büdcəsinə zərər vurur, valyuta daxilolmalarını azaldır və ordu üçün yanacağın təchizatını çətinləşdirir", - xidmətin nümayəndəsi qeyd edib.

    Krasnodar diyarının əməliyyat qərargahından bildirilib ki, Temryuk limanında PUA zərbəsi nəticəsində yanğın baş verib.

    "İnterfaks"ın bölgənin əməliyyat qərargahına istinadən verdiyi məlumata görə, limandakı yanğının sahəsi 4 min kvadratmetrə qədər genişlənib.

    "Neft məhsulları olan iki rezervuar yanır. Fövqəladə halı aradan qaldırmağa kömək etmək üçün yanğınsöndürən qatar gəlib", - qərargahın məlumatında qeyd edilib.

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Son xəbərlər

    14:35

    İtaliya klubunun futbolçusu "İnter" və ya "Yuventus"a keçə bilər

    Futbol
    14:31

    Azərbaycanda statistika sisteminin müasirləşdirilməsi üçün işçi qruplar yaradılacaq

    Maliyyə
    14:27

    Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Bəlucistanda 8 terrorçunu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    14:22

    Ukrayna PUA-larla Rusiya limanına zərbə endirib, neft məhsulları olan rezervuarlar yanır

    Digər ölkələr
    14:21

    Bu il Bakıda 52 məzun qızıl və gümüş nişana layiq görülüb

    Elm və təhsil
    14:20

    Azərbaycanda "Biznes demoqrafiyası"na dair informasiya ehtiyatı yaradılacaq

    Biznes
    14:20

    Avropa İttifaqının təcrübəsi əsasında yeni milli "İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı" hazırlanacaq

    Biznes
    14:20
    Foto

    Köç karvanları Qırmızı Bazar, Məmmədbəyli, Şuşakənd və Xanyurduya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    14:18

    Paşinyan Azərbaycan Prezidentinə dəfələrlə təşəkkür etməyinin səbəbini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti