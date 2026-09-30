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    UKMTO: В танкер попал неизвестный снаряд при прохождении через Ормузский пролив

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 15:01
    UKMTO: В танкер попал неизвестный снаряд при прохождении через Ормузский пролив

    При прохождении через Ормузский пролив танкер поражен неизвестным снарядом.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсетях.

    "UKMTO получило запоздалое сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что в танкер попал неизвестный снаряд. Власти проводят расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении через Ормузский пролив и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO", - сказано в сообщении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    UKMTO: Hörmüz boğazından keçən tanker mərmi ilə vurulub
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