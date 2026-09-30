UKMTO: В танкер попал неизвестный снаряд при прохождении через Ормузский пролив

При прохождении через Ормузский пролив танкер поражен неизвестным снарядом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсетях.

"UKMTO получило запоздалое сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что в танкер попал неизвестный снаряд. Власти проводят расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении через Ормузский пролив и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO", - сказано в сообщении.