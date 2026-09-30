UKMTO: В танкер попал неизвестный снаряд при прохождении через Ормузский пролив
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 15:01
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При прохождении через Ормузский пролив танкер поражен неизвестным снарядом.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсетях.
"UKMTO получило запоздалое сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что в танкер попал неизвестный снаряд. Власти проводят расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении через Ормузский пролив и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO", - сказано в сообщении.
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