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    UKMTO: Hörmüz boğazından keçən tanker mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:25
    UKMTO: Hörmüz boğazından keçən tanker mərmi ilə vurulub

    Hörmüz boğazından keçən tanker naməlum mərmi ilə vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarəti Əməliyyatları İdarəsinin (UKMTO) sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.

    "UKMTO Hörmüz boğazındakı insidentlə bağlı gecikmiş məlumat alıb. Mənbə bildirib ki, tankerə naməlum mərmi dəyib. Səlahiyyətli orqanlar araşdırma aparır. Gəmilərə Hörmüz boğazından keçərkən ehtiyatlı olmaq və istənilən şübhəli fəaliyyət barədə UKMTO-ya məlumat vermək tövsiyə olunur", - məlumatda qeyd olunub.

    Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) Hörmüz boğazı
    UKMTO: В танкер попал неизвестный снаряд при прохождении через Ормузский пролив
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