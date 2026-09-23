Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Уиткофф назвал успешными консультации с Ираном

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 06:11
    Уиткофф назвал успешными консультации с Ираном

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал успешными консультации с Ираном, состоявшиеся 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом американский делегат написал в соцсети Х.

    "На полях Генеральной ассамблеи ООН мы приняли участие в продолжительных переговорах с иранской делегацией через посредников, которые в течение дня курсировали между сторонами", - отметил он.

    По словам спецпредставителя президента США, раунд переговоров завершился успешно. Уиткофф выразил надежду, что дальнейшие контакты будут конструктивными и перспективными, добавив, что посредники продолжат работу.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о наличии предпосылок для достижения договоренностей о прекращении конфликта с Ираном. Он также сообщил, что Уиткофф и его зять Джаред Кушнер провели "очень продуктивную встречу" с посредниками по Ирану, в ходе которой было представлено "много хороших идей".

    Стив Уиткофф Переговоры между США и Ираном
    Uitkoff İranla məsləhətləşmələri uğurlu adlandırıb
    Witkoff calls consultations with Iran through mediators successful

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