Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал успешными консультации с Ираном, состоявшиеся 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом американский делегат написал в соцсети Х.

"На полях Генеральной ассамблеи ООН мы приняли участие в продолжительных переговорах с иранской делегацией через посредников, которые в течение дня курсировали между сторонами", - отметил он.

По словам спецпредставителя президента США, раунд переговоров завершился успешно. Уиткофф выразил надежду, что дальнейшие контакты будут конструктивными и перспективными, добавив, что посредники продолжат работу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о наличии предпосылок для достижения договоренностей о прекращении конфликта с Ираном. Он также сообщил, что Уиткофф и его зять Джаред Кушнер провели "очень продуктивную встречу" с посредниками по Ирану, в ходе которой было представлено "много хороших идей".