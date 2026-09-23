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    Uitkoff İranla məsləhətləşmələri uğurlu adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 07:48
    Uitkoff İranla məsləhətləşmələri uğurlu adlandırıb

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff 22 sentyabrda Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İran nümayəndələri ilə keçirilən məsləhətləşmələri uğurlu adlandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ nümayəndəsi bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İran nümayəndə heyəti ilə gün ərzində işləyən vasitəçilərin köməyi ilə uzun müddətli danışıqlarda iştirak etdik",- o qeyd edib.

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisinin sözlərinə görə, danışıqlar mərhələsi uğurla başa çatıb. Uitkoff gələcək əlaqələrin konstruktiv və perspektivli olacağına ümid etdiyini bildirib və vasitəçilərin işlərini davam etdirəcəklərini vurğulayıb.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla münaqişəyə son qoymaq üçün razılığa gəlmək üçün ilkin şərtlərin mövcud olduğunu bildirib. O, həmçinin Uitkoff və kürəkəni Cared Kuşnerin İran vasitəçiləri ilə olduqca məhsuldar görüş keçirdiyini və görüşdə çoxlu sayda yaxşı ideyanın təqdim olunduğunu bildirib.

    ABŞ-İran danışıqları Stiv Uitkoff Donald Tramp
    Уиткофф назвал успешными консультации с Ираном
    Witkoff calls consultations with Iran through mediators successful

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