Угонщик пассажирского самолета EgyptAir объяснил мотивы своего поступка

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Угнавший Airbus A320 Сейф ад-Дин Мустафа объяснил свои действия тем, что ему было необходимо увидеть жену и детей.

Как сообщает Report со ссылкой на CyprusMail, об этом 59-летний мужчина заявил кипрским полицейским.

"Когда кто-то не видел свою семью 24 года и хочет увидеть свою жену и детей, а египетское правительство не позволяет ему, что он должен делать?", - сказал угонщик.

У Мустафы и его бывшей жены, гражданки Кипра, было четверо детей. Один из них умер десять лет назад. Мужчина покинул остров в 1994 году.

Ранее сегодня окружной суд в городе Ларнака на Кипре арестовал угонщика на восемь дней. Его обвиняют в пиратстве, незаконном хранении взрывчатых веществ, похищении и терроризме.