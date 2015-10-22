​Ученые открыли новый вид гигантской черепахи на Галапагосских островах

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Ученые обнаружили новый вид среди гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, они совершили открытие при помощи анализа ДНК.

Выяснилось, что популяции, которые считались одним видом, на самом деле принадлежат к двум.

Открытый вид получил название Chelonoidis donfaustoi в честь Фаусто Йерены, который ухаживал за считавшимся последним представителем подвида Абингдонской слоновой черепахи Одиноким Джорджем. По словам зоологов, всего особей этого вида от 250 до 300. Эти черепахи обитают на восточной части острова Санта-Крус.

С новым открытием на Галапагосском архипелаге теперь насчитывается 11 видов гигантских черепах. Зона Галапагосских островов является местом обитания многих уникальных видов, в тофм числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных.