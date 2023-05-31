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Участники саммита в Кишиневе обсудят вопросы безопасности и энергетики

Участники саммита в Кишиневе обсудят вопросы безопасности и энергетики В центре внимания участников саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, который пройдет 1-2 июня в Кишиневе, будут вопросы безопасности и сотрудничества в энергетике.
Другие страны
31 мая 2023 г. 22:13
Участники саммита в Кишиневе обсудят вопросы безопасности и энергетики

В центре внимания участников саммита Европейского политического сообщества в Молдове, который пройдет 1-2 июня в Кишиневе, будут вопросы безопасности и сотрудничества в энергетике.

Как передает Report, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду эфире телеканала TVR Moldova.

"Мы будем говорить о том, что можно сделать для Украины, что можно сделать для Молдовы. Поговорим о том, как укрепить отношения между нашими странами, чтобы все проблемы решать мирно. Обсудим кибербезопасность, потому что это проблема для многих стран", - сказала Санду. Она подчеркнула, что Молдова заинтересована в привлечении инвестиций в области энергетики, чтобы снизить стоимость энергоресурсов, и власти смогли бы тратить бюджетные деньги не на компенсацию коммунальных тарифов для населения, а на другие нужды.

"Энергобезопасность также очень важна. Мы это ощутили на себе и обсудим, как ускорить переход к возобновляемой энергии, а также диверсификацию", - добавила Санду.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Siyasi Birliyinin sammitində təhlükəsizlik və energetika məsələləri müzakirə olunacaq

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