    Участники саммита G20 призвали реформировать СБ ООН

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 17:36
    Совет безопасности ООН нуждается в реформах, а также в более полном представительстве государств Азии и Африки в этом органе.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на итоговую декларацию саммита G20.

    "Мы призываем к расширению состава СБ ООН, чтобы улучшить там ситуацию с представленными не в должной степени или непредставленными регионами и группами, такими как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, страны Карибского бассейна", - говорится в документе.

    Согласно декларации, на саммите G20 обязались провести такие реформы, чтобы СБ ООН отвечал реалиям XXI века, стал более эффективным, подотчетным и демократичным.

