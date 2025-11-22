Участники саммита G20 призвали реформировать СБ ООН

Совет безопасности ООН нуждается в реформах, а также в более полном представительстве государств Азии и Африки в этом органе.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на итоговую декларацию саммита G20.

"Мы призываем к расширению состава СБ ООН, чтобы улучшить там ситуацию с представленными не в должной степени или непредставленными регионами и группами, такими как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, страны Карибского бассейна", - говорится в документе.

Согласно декларации, на саммите G20 обязались провести такие реформы, чтобы СБ ООН отвечал реалиям XXI века, стал более эффективным, подотчетным и демократичным.