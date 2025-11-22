Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В ЮАР стартовал саммит G20

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 14:23
    В ЮАР стартовал саммит G20

    В ЮАР в субботу начал работу саммит G20, его открыл президент страны Сирил Рамафоса.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

    "ЮАР хочет гарантировать, что приоритеты развития Глобального Юга и Африки на повестке дня найдут отражение в повестке дня G20", - сказал Рамафоса.

    По его словам, страны-участницы саммита согласовали итоговую декларацию.

    "Принятие декларации на саммите направит важный сигнал миру, что мультилатерализм может оправдывать ожидания и делает это. Он несет послание мира и солидарности", - подчеркнул президент ЮАР.

    Также он указал на такие проблемы, как приемлемый уровень задолженности, сложности с выплатой долгов, реформы международных институтов, переход к безопасным источникам энергии, геополитическая напряженность.

    По данным Bloomberg, на G20 сейчас начались переговоры за закрытыми дверьми.

    Ранее агентство ознакомилось с черновиком декларации, в котором, в том числе содержится призыв защищать поставки важнейших металлов от односторонних торговых мер.

    На саммит в субботу прибыли премьер Британии Кир Стармер, канадский премьер Марк Карни, премьер Эфиопии Абий Ахмед Али, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Госсовета КНР Ли Цян, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Испании Педро Санчес, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и премьер Индии Нарендра Моди. Однако саммит решил пропустить президент США Дональд Трамп.

    По данным Bloomberg, "на полях" саммита Мерц, Макрон и Стармер могут обсудить ситуацию вокруг Украины.

    ЮАР Саммит G20 Россия Украина российско-украинская война
    CAR-da G20 sammiti başlayıb

    Последние новости

    15:38

    В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плану

    Другие страны
    15:38

    В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаны

    Происшествия
    15:24

    В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 год

    Другие страны
    15:22

    В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    15:14

    Рябков: Вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке

    В регионе
    15:03

    В Азербайджане выросло производство сливок и сметаны

    Промышленность
    15:03

    Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20

    Другие страны
    14:56

    СМИ: Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

    Другие страны
    14:41

    Владелец The Daily Mail договорился о покупке The Daily Telegraph за $650 млн

    Медиа
    Лента новостей