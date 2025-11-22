В ЮАР стартовал саммит G20

В ЮАР в субботу начал работу саммит G20, его открыл президент страны Сирил Рамафоса.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"ЮАР хочет гарантировать, что приоритеты развития Глобального Юга и Африки на повестке дня найдут отражение в повестке дня G20", - сказал Рамафоса.

По его словам, страны-участницы саммита согласовали итоговую декларацию.

"Принятие декларации на саммите направит важный сигнал миру, что мультилатерализм может оправдывать ожидания и делает это. Он несет послание мира и солидарности", - подчеркнул президент ЮАР.

Также он указал на такие проблемы, как приемлемый уровень задолженности, сложности с выплатой долгов, реформы международных институтов, переход к безопасным источникам энергии, геополитическая напряженность.

По данным Bloomberg, на G20 сейчас начались переговоры за закрытыми дверьми.

Ранее агентство ознакомилось с черновиком декларации, в котором, в том числе содержится призыв защищать поставки важнейших металлов от односторонних торговых мер.

На саммит в субботу прибыли премьер Британии Кир Стармер, канадский премьер Марк Карни, премьер Эфиопии Абий Ахмед Али, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Госсовета КНР Ли Цян, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Испании Педро Санчес, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и премьер Индии Нарендра Моди. Однако саммит решил пропустить президент США Дональд Трамп.

По данным Bloomberg, "на полях" саммита Мерц, Макрон и Стармер могут обсудить ситуацию вокруг Украины.