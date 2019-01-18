Убийцу внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы - ФОТО

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Ламар Давенпорт был приговорён в Нью-Йорке к 20 годам лишения свободы за убийство актрисы И'Дины Хайнс, являвшейся приёмной внучкой актера Моргана Фримана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своём сайте окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс.

Тридцатитрёхлетний Ламар Давенпорт приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что он, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, убил свою 33-летнюю подругу И'Дину Хайнс около многоквартирного дома в районе Вашингтон-Хайтс. Верховный суд штата Нью-Йорк 7 мая 2018 года признал Давенпорта виновным в непредумышленном убийстве первой степени. Обвинение по статье «Убийство второй степени» было снято с американца.

Свидетели, дав показания, утверждали, что Давенпорт напал на свою подругу с ножом и нанес ей многочисленные ранения.

Ранее сообщалось, что известный голливудский актер Морган Фриман стал новым лицом турецких авиалиний в США.