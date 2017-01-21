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    Известный голливудский актер стал новым лицом Turkish Airlines в США

    Морган Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Известный голливудский актер Морган Фриман стал новым лицом турецких авиалиний в США, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

    79-летний Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, известного как Супербоул. Он состоится 5 февраля.

    Turkish Airlines являются национальным турецким авиаперевозчиком и одной из крупнейших авиакомпаний в Европе.

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