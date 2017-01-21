Известный голливудский актер стал новым лицом Turkish Airlines в США

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Известный голливудский актер Морган Фриман стал новым лицом турецких авиалиний в США, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

79-летний Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, известного как Супербоул. Он состоится 5 февраля.

Turkish Airlines являются национальным турецким авиаперевозчиком и одной из крупнейших авиакомпаний в Европе.