Убийцу экс-премьера Японии приговорили к пожизненному заключению

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуи Ямагами приговорили к пожизненному заключению.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что на суде обвиняемый признал вину.

Судебное разбирательство продолжалось с октября по декабрь, за это время прошло 15 заседаний.