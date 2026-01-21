Убийцу экс-премьера Японии приговорили к пожизненному заключению
- 21 января, 2026
- 09:24
Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуи Ямагами приговорили к пожизненному заключению.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что на суде обвиняемый признал вину.
Судебное разбирательство продолжалось с октября по декабрь, за это время прошло 15 заседаний.
