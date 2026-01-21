Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Убийцу экс-премьера Японии приговорили к пожизненному заключению

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 09:24
    Убийцу экс-премьера Японии приговорили к пожизненному заключению

    Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуи Ямагами приговорили к пожизненному заключению.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

    Отмечается, что на суде обвиняемый признал вину.

    Судебное разбирательство продолжалось с октября по декабрь, за это время прошло 15 заседаний.

    Япония пожизненное заключение Синдзо Абэ
    Yaponiyanın sabiq baş nazirinin qatili ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib

