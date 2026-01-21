İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Yaponiyanın sabiq baş nazirinin qatili ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 09:32
    Yaponiyanın sabiq baş nazirinin qatili ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib

    Yaponiyanın sabiq baş naziri Şinzo Abenin qatili Tetsuya Yamaqamiyə ömürlük həbs cəzası verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs günahını etiraf edib.

    Məhkəmə prosesi oktyabr ayından dekabra qədər davam edib, bu müddətdə 15 iclas keçirilib.

    Yaponiya Şinzo Abe qatil Tetsuya Yamaqami
    Убийцу экс-премьера Японии приговорили к пожизненному заключению

    Son xəbərlər

    09:41

    Trampın təyyarəsi Sürixə uçub - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    09:36

    Səhiyyə Nazirliyi: Qarlı havaya görə 15 nəfər xəsarət alıb

    Sağlamlıq
    09:35

    AYNA: Bütün daşıyıcılar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    İnfrastruktur
    09:35

    Mbappe Ronaldunun rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:32

    Yaponiyanın sabiq baş nazirinin qatili ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan Trampın Sülh Şurasına üzvlüklə bağlı dəvətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    09:30

    Lənkəranda keçmiş məhkumdan 18 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    09:23

    UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcək

    Futbol
    09:17

    Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilir

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti