Убийца экс-премьера Японии Абэ признал вину

45-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, признал вину в ходе первого судебного заседания по делу об убийстве.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Japan Times.

"Все так и есть. Нет никаких сомнений, что это сделал я", - заявил Ямагами суду.

Сообщается, что приговор ему планируется вынести 21 января 2026 года.

На подготовку к началу судебного заседания ушло более трех лет. Одна из причин этого была связана с длительной процедурой психиатрического освидетельствования Ямагами, которая показала, что обвиняемый может предстать перед судом.