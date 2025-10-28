Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Убийца экс-премьера Японии Абэ признал вину

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 15:26
    Убийца экс-премьера Японии Абэ признал вину

    45-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, признал вину в ходе первого судебного заседания по делу об убийстве.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Japan Times.

    "Все так и есть. Нет никаких сомнений, что это сделал я", - заявил Ямагами суду.

    Сообщается, что приговор ему планируется вынести 21 января 2026 года.

    На подготовку к началу судебного заседания ушло более трех лет. Одна из причин этого была связана с длительной процедурой психиатрического освидетельствования Ямагами, которая показала, что обвиняемый может предстать перед судом.

