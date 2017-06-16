У здания парламента в Лондоне задержан мужчина с ножом

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину неподалеку от здания парламента, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным полиции, никто не пострадал.

Уточняется, что задержанного не подозревают в намерении совершить теракт.

В Лондоне введены повышенные меры безопасности после серии терактов, среди которых нападение 22 марта на Вестминстерском мосту.

Тогда британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.