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    У здания парламента в Лондоне задержан мужчина с ножом

    В городе введены повышенные меры безопасности после серии терактов© BBC.com

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Полиция Лондона задержала вооруженного ножом  мужчину неподалеку от здания парламента, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По данным полиции, никто не пострадал.

    Уточняется, что задержанного не подозревают в намерении совершить теракт. 

    В Лондоне введены повышенные меры безопасности после серии терактов, среди которых нападение 22 марта на Вестминстерском мосту.

    Тогда британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.

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