    У Минэнерго США могут закончиться средства на контроль за ядерным оружием

    Другие страны
    04 октября, 2025
    05:46
    У Минэнерго США могут закончиться средства на контроль за ядерным оружием

    У Министерства энергетики США в ближайшие восемь дней могут закончиться деньги на контроль за американским ядерным арсеналом из-за продолжающейся частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна).

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава ведомства Крис Райт.

    "У нас есть возможность еще восемь дней финансировать Национальное управление по ядерной безопасности, которое контролирует наше ядерное оружие и установки, которые питают наши атомные подлодки и авианосцы", - сказал он.

    Райт отметил, что через восемь дней его ведомство, вероятно, "будет вынуждено прибегнуть к экстренным процедурам в связи с шатдауном, что поставит под угрозу" безопасность страны.

    Напомним, что 1 октября американское правительство частично приостановило работу (шатдаун), так как республиканцы и демократы не смогли договориться о принятии законопроекта о финансировании государственных услуг на период до октября и далее.

    Республиканцы продвигают принятие законопроекта о временном продлении государственного финансирования без сопутствующих других инициатив - известного как резолюция о чистом продолжении финансирования, или CR.

    У республиканцев всего 53 места в Сенате, и им не хватает 60 голосов, необходимых для принятия законопроекта о расходах, а это значит, что им нужна поддержка демократов.

    Демократы стремятся использовать это преимущество для продвижения своих политических целей в сфере здравоохранения, включая обеспечение бессрочности субсидий на медицинское страхование для лиц с низким доходом, а также отмена сокращений программы медицинского страхования Medicaid, проведенных администрацией президента Дональда Трампа.

