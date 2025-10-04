У Минэнерго США могут закончиться средства на контроль за ядерным оружием

У Министерства энергетики США в ближайшие восемь дней могут закончиться деньги на контроль за американским ядерным арсеналом из-за продолжающейся частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна).

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава ведомства Крис Райт.

"У нас есть возможность еще восемь дней финансировать Национальное управление по ядерной безопасности, которое контролирует наше ядерное оружие и установки, которые питают наши атомные подлодки и авианосцы", - сказал он.

Райт отметил, что через восемь дней его ведомство, вероятно, "будет вынуждено прибегнуть к экстренным процедурам в связи с шатдауном, что поставит под угрозу" безопасность страны.

Напомним, что 1 октября американское правительство частично приостановило работу (шатдаун), так как республиканцы и демократы не смогли договориться о принятии законопроекта о финансировании государственных услуг на период до октября и далее.

Республиканцы продвигают принятие законопроекта о временном продлении государственного финансирования без сопутствующих других инициатив - известного как резолюция о чистом продолжении финансирования, или CR.

У республиканцев всего 53 места в Сенате, и им не хватает 60 голосов, необходимых для принятия законопроекта о расходах, а это значит, что им нужна поддержка демократов.

Демократы стремятся использовать это преимущество для продвижения своих политических целей в сфере здравоохранения, включая обеспечение бессрочности субсидий на медицинское страхование для лиц с низким доходом, а также отмена сокращений программы медицинского страхования Medicaid, проведенных администрацией президента Дональда Трампа.