    ABŞ Enerji Departamentinin nüvə silahlarına nəzarət üçün vəsaiti tükənə bilər

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 08:07
    ABŞ Enerji Departamenti federal hökumətin davam edən qismən bağlanması səbəbindən yaxın səkkiz gün ərzində ölkənin nüvə arsenalına nəzarət etmək üçün vəsaiti tükənə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə departamentin rəhbəri Kris Rayt "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Bizim nüvə silahlarımıza, nüvə sualtı qayıqlarımıza və təyyarədaşıyıcılarımıza enerji verən obyektlərə nəzarət edən Milli Nüvə Təhlükəsizliyi Administrasiyasını maliyyələşdirmək üçün daha səkkiz günümüz var", - deyə o bildirib.

    Rayt qeyd edib ki, səkkiz gün ərzində onun departamenti, ehtimal ki, ölkənin təhlükəsizliyini təhdid edən bağlanma səbəbindən fövqəladə prosedurlara müraciət etmək məcburiyyətində qalacaq.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 1-də Respublikaçılar və Demokratlar oktyabr ayına qədər və ondan sonrakı dövr üçün dövlət xidmətlərinin maliyyələşdirilməsinə dair qanun layihəsinin qəbulu ilə bağlı razılığa gələ bilmədiklərinə görə, ABŞ hökuməti fəaliyyətini qismən dayandırıb.

