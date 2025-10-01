Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Шатдаун в США: Сенат отклонил законопроект демократов

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 03:22
    Шатдаун в США: Сенат отклонил законопроект демократов

    Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования федерального правительства

    Как сообщает Report, за документ проголосовали 47 сенаторов, против - 53.

    Для его утверждения было необходимо не менее 60 голосов. Законопроект был направлен на предотвращение частичной приостановки работы правительства (шатдауна), которая может наступить с 1 октября.

    Таким образом, если Конгресс США не достигнет договоренности до полуночи по местному времени, с 1 октября федеральное правительство окажется перед угрозой нового шатдауна.

    Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае, если республиканцы и демократы в Конгрессе не смогут договориться об утверждении дополнительного финансирования правительства до 1 октября, возникнет реальная вероятность приостановки его работы.

    Отмечается, что федеральные ведомства уже подготовили планы на случай чрезвычайной ситуации. При этом, если работа правительства будет приостановлена, выплаты по социальному обеспечению пожилым гражданам, инвалидам и другим американцам не прекратятся. Госдепартамент продолжит выдачу паспортов и виз, а также предоставление консульских услуг как внутри страны, так и за рубежом.

