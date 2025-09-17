Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    У экс-президента Бразилии диагностирована карцинома кожи

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 21:54
    У экс-президента Бразилии диагностирована карцинома кожи
    Жаир Болсонару

    Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в среду был выписан из больницы DF Star в Бразилиа, куда поступил днем ранее из-за ухудшения самочувствия.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении его врачей.

    По информации медиков, состояние Болсонару улучшилось, однако он продолжит наблюдаться у специалистов. Ранее, в воскресенье, ему уже проводили процедуру по удалению кожных новообразований.

    По результатам анализов у политика выявили плоскоклеточную карциному. Как сообщил лечащий врач Клаудио Биролини, два новообразования оказались ранней стадией рака кожи и были удалены. Тем не менее, Болсонару предстоят регулярные обследования, чтобы исключить появление новых очагов и убедиться, что операции прошли успешно.

    Ранее сообщалось, что Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента (2019-2022) Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

    Жаир Болсонару Бразилия
