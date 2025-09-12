Суд в Бразилии приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы

Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента (2019-2022) Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как передает Report, решение осудить Болсонару и приговорить его к тюремному заключению приняли четверо судей верховного суда - Алешандри ди Морайс, Флавиу Дину, Кармен Люсия и Кристиану Занин. Судья Луис Фукс выступил за оправдание политика. Четырьмя голосами против одного Болсонару признан виновным.

В совокупности Болсонару признан виновным за "попытку государственного переворота, создание преступной организации", а также за насильственный подрыв верховенства закона.

Ди Морайс по итогам рассмотрения дела и вынесения приговора затребовал для Болсонару 24 года и 9 месяцев тюремного заключения и 2 года и 6 месяцев содержания под стражей. Фукс воздержался от поддержки данного требования, все остальные судьи встали на сторону ди Морайса.