Экс-президент Бразилии Болсонару снова госпитализирован

    • 16 сентября, 2025
    • 23:36
    Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на его сына Флавио Болсонару.

    По его словам, экс-президент был доставлен в больницу в Бразилиа во вторник днем ​​по местному времени в сопровождении уголовной полиции. Он уточнил, что у Ж.Болсонару была рвота и низкое кровяное давление.

    Отмечается, что двумя днями ранее он обращался в больницу DF Star для процедуры по удалению новообразований кожи.

    Ранее сообщалось, что Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента (2019-2022) Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

    Braziliyanın keçmiş prezidenti yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib

    Лента новостей