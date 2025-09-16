Экс-президент Бразилии Болсонару снова госпитализирован
- 16 сентября, 2025
- 23:36
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.
Как передает Report, об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на его сына Флавио Болсонару.
По его словам, экс-президент был доставлен в больницу в Бразилиа во вторник днем по местному времени в сопровождении уголовной полиции. Он уточнил, что у Ж.Болсонару была рвота и низкое кровяное давление.
Отмечается, что двумя днями ранее он обращался в больницу DF Star для процедуры по удалению новообразований кожи.
Ранее сообщалось, что Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента (2019-2022) Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.