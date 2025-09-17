"CNN Brasil": Bolsonaroya xərçəng diaqnozu qoyulub
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 21:52
Braziliya prezidenti Jair Bolsonaru
Braziliyanın keçmiş prezidenti (2019-2022) dövlət çevrilişinə cəhdə görə daha əvvəl 27 ildən artıq həbs cəzasına məhkum edilmiş Jair Bolsonaroda dəri xərçəngi aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN Brasil onun müalicə edən həkiminə istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, dəri zədələri erkən aşkarlanıb: "O, vaxtaşırı müayinələrdən keçəcək və dərisinin digər nahiyələrində yarana biləcək zədələrə görə monitorinq olunacaq. Mövcud yaralar çıxarılıb, lakin dərisinin ümumi vəziyyətinə görə nəticələr hələ də ilkindir".
Keçmiş prezidentə döş qəfəsi və qolunda dəri zədələri diaqnozu qoyulub.
