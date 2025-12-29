İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunan dəyirmi masa keçirib

    Fərdi
    • 29 dekabr, 2025
    • 17:13
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası Konstitusiya və Suverenlik İlinə həsr olunan dəyirmi masa keçirib

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası (ATF) tərəfindən "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunan dəyirmi masa keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə ATF-nin vitse-prezidenti Niyaməddin Paşayev, baş katibi Aygül Abdullayeva, Gənclər və İdman Nazirliyinin idman şöbəsinin mütəxəssisi Fariz Hümbətli, eləcə də federasiyanın İdarə Heyətinin üzvləri və nümayəndələri iştirak ediblər.

    Çıxışlarda Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik və idman siyasətinin əhəmiyyəti, Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində ölkədə idmanın inkişafı və gənclərin milli ruhda tərbiyəsi xüsusi vurğulanıb.

    Tədbir "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində federasiyanın üzərinə düşən məsuliyyətlərin önə çəkilməsi ilə yadda qalıb.

    Qeyd olunub ki, taekvondo dövlətçilik prinsiplərinə uyğun olaraq gənclərin milli ruhda tərbiyəsində mühüm rol oynayır və idmançılarımız beynəlxalq arenada Azərbaycanın suverenliyini layiqincə təmsil edirlər.

    taekvondo dəyirmi masa niyaməddin paşayev azərbaycan taekvondo federasiyası

    Son xəbərlər

    18:05

    Daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    18:02

    Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırır

    Region
    17:59

    Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda "Zəfər Kuboku" voleybol turnirinin qalibi bəlli olub

    Komanda
    17:52

    Avropa Komissiyası: Aİ Bakı ilə yeni tərəfdaşlıq prioritetlərinin razılaşdırılması və qəbul edilməsini gözləyir

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Hakim vəzifəsinə təyin edilən prokurorluq işçiləri ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    17:38

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    17:36
    Foto

    Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:31

    Maks Ferstappen 2025-ci ilin ən yaxşı pilotu seçilib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti