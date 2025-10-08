Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 05:43
    У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Вануату.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр находился в 233 км к северо-западу от города Порт-Вила с населением порядка 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

    Вануату землетрясение
    Vanuatu sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Последние новости

    06:15

    В США могут лишить зарплат отправленных в отпуск из-за шатдауна

    Другие страны
    05:43

    У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    05:08

    На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

    Другие страны
    04:39

    Цена золота на Comex продолжает обновлять рекорды

    Финансы
    04:20

    Хакеры атаковали более 12 юридических и технологических фирм США

    Другие страны
    03:52

    СМИ: "Бавария" намерена продлить контракт с Кейном

    Футбол
    03:16

    Постпред: Израиль даст шанс дипломатии, но пойдет на любые меры

    Другие страны
    02:44

    Не менее двух человек погибли при обрушении здания в Мадриде

    Другие страны
    02:07

    Постпред Азербайджана рассказал в ООН об инициативах Баку по борьбе с терроризмом

    Внешняя политика
    Лента новостей