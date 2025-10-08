У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Вануату.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 233 км к северо-западу от города Порт-Вила с населением порядка 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.