Vanuatu sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Vanuatu sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) xəbər yayıb.

    Zəlzələnin episentri təxminən 35 900 əhalisi olan Port-Vila şəhərindən 233 kilometr şimal-qərbdə, ocağı 35 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami xəbərdarlığı edilməyib.

    У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

