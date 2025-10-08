Vanuatu sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 06:13
Vanuatu sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) xəbər yayıb.
Zəlzələnin episentri təxminən 35 900 əhalisi olan Port-Vila şəhərindən 233 kilometr şimal-qərbdə, ocağı 35 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami xəbərdarlığı edilməyib.
