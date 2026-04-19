Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 19 апреля, 2026
    • 01:56
    У берегов Суматры произошло землетрясение магнитудой 5,6

    В Индонезии у острова Суматра зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 221 км к юго-западу от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра с населением около 100 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 37 км.

    По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    Землетрясение в Индонезии Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) остров Суматра
    Последние новости

    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Эльчин Амирбеков дал интервью журналу Euro

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    19:51

    Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования

    Внешняя политика
    Лента новостей