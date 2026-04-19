У берегов Суматры произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Индонезии у острова Суматра зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 221 км к юго-западу от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра с населением около 100 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 37 км.

По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.