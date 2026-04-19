İndoneziyada 5,6 bal gücündə zəlzələ olub
- 19 aprel, 2026
- 02:23
İndoneziyanın Sumatra adası yaxınlığında 5,6 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri təxminən 100.000 nəfər əhalisi olan Şimali Sumatra əyalətinin Padangsidempuan şəhərindən 221 km cənub-qərbdə, episentri 37 km dərinlikdə yerləşib.
İlkin məlumatlara görə, heç bir itki və ya dağıntı olmayıb. Sunami xəbərdarlığı edilməyib.
