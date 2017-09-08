Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ После мощного землетрясения у берегов Мексики объявлена угроза цунами. Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.

Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 8,1 располагался в 96 км к юго-востоку от города Пихихьяпан. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.