    У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, более 40 человек пропали без вести

    • 12 ноября, 2025
    • 14:25
    У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, более 40 человек пропали без вести

    По меньшей мере 42 мигранта пропали без вести и считаются погибшими после того, как их резиновая лодка перевернулась в Средиземном море у берегов Ливии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила Международная организация по миграции.

    Согласно данным организации, среди пропавших без вести - 29 граждан Судана, восемь выходцев из Сомали, трое из Камеруна и двое из Нигерии.

    Семерым пассажирам удалось выжить после шести дней дрейфа в открытом море.

