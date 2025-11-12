У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, более 40 человек пропали без вести

По меньшей мере 42 мигранта пропали без вести и считаются погибшими после того, как их резиновая лодка перевернулась в Средиземном море у берегов Ливии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила Международная организация по миграции.

Согласно данным организации, среди пропавших без вести - 29 граждан Судана, восемь выходцев из Сомали, трое из Камеруна и двое из Нигерии.

Семерым пассажирам удалось выжить после шести дней дрейфа в открытом море.