    Liviyanın sahillərində miqrant daşıyan qayıq aşıb, 40-dan çox insan itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:03
    Liviyanın sahillərində miqrant daşıyan qayıq aşıb, 40-dan çox insan itkin düşüb

    Liviya sahilləri yaxınlığında Aralıq dənizində rezin qayığın aşması nəticəsində azı 42 miqrant itkin düşmüş və həlak olmuş hesab edilir.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumatına görə, bu barədə Miqrasiya üzrə Beynəlxalq Təşkilat məlumat yayıb.

    Təşkilatın məlumatına görə, itkin düşənlər arasında 29 Sudan, 8 Somali, 3 Kamerun və 2 Nigeriya vətəndaşı var.

    Bildirilib ki, açıq dənizdə yeddi sərnişin möcüzəvi şəkildə sağ qalmağı bacarıb.

