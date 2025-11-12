Liviyanın sahillərində miqrant daşıyan qayıq aşıb, 40-dan çox insan itkin düşüb
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2025
- 15:03
Liviya sahilləri yaxınlığında Aralıq dənizində rezin qayığın aşması nəticəsində azı 42 miqrant itkin düşmüş və həlak olmuş hesab edilir.
"Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumatına görə, bu barədə Miqrasiya üzrə Beynəlxalq Təşkilat məlumat yayıb.
Təşkilatın məlumatına görə, itkin düşənlər arasında 29 Sudan, 8 Somali, 3 Kamerun və 2 Nigeriya vətəndaşı var.
Bildirilib ki, açıq dənizdə yeddi sərnişin möcüzəvi şəkildə sağ qalmağı bacarıb.
Son xəbərlər
16:16
Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edibRegion
16:16
Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edibFutbol
16:03
Foto
Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilirİnfrastruktur
16:00
"Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışırFutbol
15:59
Rəy
İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRHAnalitika
15:58
Foto
Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilibASK
15:58
Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilibDigər
15:56
Foto
"Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edibMaliyyə
15:48