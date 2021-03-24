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У берегов Ливии погибли более 60 человек

У берегов Ливии погибли более 60 человек Более 60 нелегальных мигрантов числятся погибшими в результате пожара на судне, следовавшего из Ливии в Европу через Средиземное море
Другие страны
24 марта 2021 г. 06:27
У берегов Ливии погибли более 60 человек

Более 60 нелегальных мигрантов числятся погибшими в результате пожара на судне, следовавшего из Ливии в Европу через Средиземное море.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Arabiya, трагедия произошла еще 18 марта недалеко от побережья Ливии, когда на деревянном судне, перевозившем более 100 человек, загорелся двигатель. Огонь стремительно охватил всю шлюпку, люди прыгали в воду, большинство не умело плавать.

В течение нескольких дней предпринимались поиски выживших и погибших, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. 45 спасенных были подняты на борт судна Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee, которая осуществляет операции по спасению в Средиземноморье.

По данным Международной организация по миграции (OIM), в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1 200 нелегальных мигрантов. В этом году в водах моря при попытке добраться до Европы утонули более 300 человек. В основном это происходит на главном используемом в настоящее время так называемом Центральном маршруте, идущем от побережья Ливии и Туниса к Южной Италии.

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