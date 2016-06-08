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    ​У берегов Индонезии произошло землетрясение

    Эпицентр находился в 123 километрах к северо-западу от острова Тернате

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Индонезии. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы в 19.15 по времени UTC. Эпицентр находился в 123 километрах к северо-западу от острова Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 67,8 километра.

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    В начале июня в результате землетрясения магнитудой 6,5 в Индонезии погиб по меньшей мере один человек, пострадали не менее 14. Также сообщалось о разрушении нескольких зданий, в том числе школы.

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