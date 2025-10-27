Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    У берегов Гваделупы произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 17:50
    У берегов Гваделупы произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в Карибском море у побережья Гваделупы (заморская территория Франции). Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр находился в 196 км к западу от города Сент-Анн, где проживают около 22 тыс. человек.

    Очаг залегал на глубине 10 км.

    землетрясение Гваделупа цунами Франция
    Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub
    6.5 magnitude earthquake strikes off coast of Guadeloupe

