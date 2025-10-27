У берегов Гваделупы произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в Карибском море у побережья Гваделупы (заморская территория Франции). Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 196 км к западу от города Сент-Анн, где проживают около 22 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 10 км.