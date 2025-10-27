Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 17:57
Karib dənizində Qvadelupa sahillərində (Fransanın dənizaşırı ərazisi) 6,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
ABŞ-nin Milli Okean və Atmosfer Tədqiqatları İdarəsi (NOAA) sunami təhlükəsi elan edib.
Geoloji Xidmətin məlumatına əsasən, zəlzələnin episentri təxminən 22 min nəfərin yaşadığı Sent-Ann şəhərindən 196 km qərbdə, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.
