Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    • 27 oktyabr, 2025
    • 17:57
    Karib dənizində Qvadelupa sahillərində (Fransanın dənizaşırı ərazisi) 6,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

    ABŞ-nin Milli Okean və Atmosfer Tədqiqatları İdarəsi (NOAA) sunami təhlükəsi elan edib.

    Geoloji Xidmətin məlumatına əsasən, zəlzələnin episentri təxminən 22 min nəfərin yaşadığı Sent-Ann şəhərindən 196 km qərbdə, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.

    У берегов Гваделупы произошло землетрясение магнитудой 6,5
    6.5 magnitude earthquake strikes off coast of Guadeloupe

