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    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у филиппинского острова Лусон.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США.

    Эпицентр подземных толчков располагался 8,1 км к северо-западу от населенного пункта Балаян. Очаг землетрясения залегал на глубине 168,2 км.

    Агентство Рейтер со ссылкой на сейсмологов передавало, что магнитуда землетрясения составила 6,6.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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