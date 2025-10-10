Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 06:17
    У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано у побережья Филиппин.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр располагался в 60 км к северо-востоку от города Мати. Очаг залегал на глубине 62 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

