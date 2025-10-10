У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 06:17
Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано у побережья Филиппин.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 60 км к северо-востоку от города Мати. Очаг залегал на глубине 62 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Последние новости
06:55
Совбез ООН проведет заседание по ВенесуэлеДругие страны
06:17
У берегов Филиппин произошло мощное землетрясениеДругие страны
05:44
Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере $925 млрдДругие страны
05:08
СМИ: по меньшей мере 30 палестинцев убиты в Газе после достижения соглашения между сторонамиДругие страны
04:39
Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в ИллинойсеДругие страны
04:23
В Киеве после российских ударов возникли перебои со светомДругие страны
03:55
Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАСДругие страны
03:41
В Белом доме прокомментировали новость об отправке военных США на Ближний ВостокДругие страны
03:09