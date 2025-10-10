Filippin sahillərində 7,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 06:44
Filippin sahillərində 7,3 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumatına görə, zəlzələnin episentri Mati şəhərindən 60 km şimal-şərqdə yerləşib, ocağı isə 62 km dərinlikdə olub.
Tələfat və dağıntı barədə məlumat yoxdur.
Qeyd eədk ki, sentyabrın 30-da baş verən 6,9 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 72 nəfər ölüb.
Son xəbərlər
06:44
Filippin sahillərində 7,3 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
06:20
ABŞ Senatı 2026-cı ilin hərbi xərclərini 925 milyard dollar məbləğində təsdiq edibDigər ölkələr
05:47
Yaponiya ilə ABŞ yeni iqtidar dönəmində də ticarət sazişinə sadiq qalacaqDigər ölkələr
05:19
Venesuelanın tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcəkDigər ölkələr
04:46
Rusiya Kiyevə zərbə endirib, yaralananlar varDigər ölkələr
04:22
Məhkəmə Trampın İllinoysa milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıbDigər ölkələr
03:49
KİV: Tərəflər arasında razılaşma əldə olunduqdan sonra Qəzzada azı 30 fələstinli ölübDigər ölkələr
03:22
Ağ Ev İsrailə 200 ABŞ hərbçisinin göndəriləcəyi barədə xəbərlərə münasibət bildirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
02:59