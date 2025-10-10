İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Filippin sahillərində 7,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 06:44
    Filippin sahillərində 7,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Filippin sahillərində 7,3 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumatına görə, zəlzələnin episentri Mati şəhərindən 60 km şimal-şərqdə yerləşib, ocağı isə 62 km dərinlikdə olub.

    Tələfat və dağıntı barədə məlumat yoxdur.

    Qeyd eədk ki, sentyabrın 30-da baş verən 6,9 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 72 nəfər ölüb.

    У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение

