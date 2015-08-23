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    ​Тысячи нелегалов прорвали границу между Грецией и Македонией

    Несколько человек получили ранения

    Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Тысячи нелегальных мигрантов в субботу, 22 августа, прорвались через границу между Грецией и Македонией.

    Как передает Report, сотрудники македонских правоохранительных органов были вынуждены применить светошумовые гранаты, в результате чего несколько человек получили ранения.

    Информации о числе пострадавших и состоянии их здоровья нет.

    22 августа власти Македонии пропустили на территорию страны около 300 мигрантов, которых посадили на поезд, идущий до границы с Сербией.

    В последние дни ситуация на греко-македонской границе обострилась. Там скопились тысячи беженцев, большинство из них является выходцами из Сирии. Они пытаются попасть в страны Евросоюза через Македонию. Из-за небывалого наплыва мигрантов власти страны 20 августа приняли решение о введении режима ЧС и закрытии границы с Грецией.

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