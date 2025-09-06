Тысячи людей прощаются с легендарным итальянским дизайнером Джорджо Армани

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 13:49
    Тысячи людей пришли проститься с легендарным итальянским модельером Джорджо Армани, который скончался в возрасте 91 года в четверг.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, гроб с телом дизайнера выставили для публичного прощания в Театре Армани в Милане.

    Посетители выстраивались в очередь, чтобы пройти мимо закрытого деревянного гроба в затемненном зале, освещенном свечами, с портретом Армани на большом экране.

    Церемония прощания продлится два дня в Театре Армани – бывшей фабрике шоколада Nestlé, преобразованной в штаб-квартиру компании в 2001 году.  Похороны состоятся в понедельник в узком семейном кругу.

    Армани, возглавлявший многомиллиардную империю роскошной моды, скончался после нескольких месяцев проблем со здоровьем. По оценкам Forbes, состояние дизайнера составляло около 11,8 миллиарда долларов. Армани не имел детей, что оставляет открытым вопрос о будущем его империи. 

    Əfsanəvi italyan dizayner Armani ilə vida mərasimi keçirilir

