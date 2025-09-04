Умер итальянский модельер Джорджо Армани

Известный итальянский дизайнер и основатель модного дома Giorgio Armani Джорджо Армани скончался на 91-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщило итальянское агентство AGI, со ссылкой на компанию Armani Group.

Отмечается, что модельер ушел из жизни в окружении близких.

Джорджо Армани основал свою компанию в 1975 году, и с тех пор она стала одним из символов итальянской роскоши и стиля. За полвека бренд Giorgio Armani стал воплощением изысканности.

"Семья и сотрудники поведут группу вперед, уважая и поддерживая его ценности", - говорится сообщении компании.