Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 17:20
Известный итальянский дизайнер и основатель модного дома Giorgio Armani Джорджо Армани скончался на 91-м году жизни.
Как передает Report, об этом сообщило итальянское агентство AGI, со ссылкой на компанию Armani Group.
Отмечается, что модельер ушел из жизни в окружении близких.
Джорджо Армани основал свою компанию в 1975 году, и с тех пор она стала одним из символов итальянской роскоши и стиля. За полвека бренд Giorgio Armani стал воплощением изысканности.
"Семья и сотрудники поведут группу вперед, уважая и поддерживая его ценности", - говорится сообщении компании.
