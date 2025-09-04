İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İtaliyalı modelyer Corcio Armani vəfat edib

    04 sentyabr, 2025
    17:23
    İtaliyalı modelyer Corcio Armani vəfat edib

    İtaliyalı modelyer Corcio Armani 91 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın AGI agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Corcio Armani öz şirkətini 1975-ci ildə təsis edib və o vaxtdan bəri şirkət İtaliya lüksünün və üslubunun simvollarından birinə çevrilib. Yarım əsr ərzində "Giorgio Armani" brendi zərifliyin təcəssümünə çevrilib.

    "Ailəsi və əməkdaşları onun dəyərlərinə hörmət edərək qrupu irəli aparacaqlar", - şirkətin məlumatında bildirilib.

