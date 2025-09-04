İtaliyalı modelyer Corcio Armani vəfat edib
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 17:23
İtaliyalı modelyer Corcio Armani 91 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın AGI agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Corcio Armani öz şirkətini 1975-ci ildə təsis edib və o vaxtdan bəri şirkət İtaliya lüksünün və üslubunun simvollarından birinə çevrilib. Yarım əsr ərzində "Giorgio Armani" brendi zərifliyin təcəssümünə çevrilib.
"Ailəsi və əməkdaşları onun dəyərlərinə hörmət edərək qrupu irəli aparacaqlar", - şirkətin məlumatında bildirilib.
